Воронеж обогнал Москву и Петербург по объему строительства жилья на душу населения

На каждого жителя Воронежа в настоящий момент приходится 1,51 квадратного метра строящихся квартир. Этот результат оказался выше, чем в столицах: Москва расположилась на 39 позиции с показателем 1,25 «квадрата» на человека, а Санкт-Петербург и вовсе занял 57 место, где на одного жителя строят лишь 0,9 квадратного метра.