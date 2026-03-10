Воронеж обогнал Москву и Петербург по объему строительства жилья на душу населения

Воронеж продемонстрировал высокую строительную активность, обойдя по ключевому показателю Москву и Санкт-Петербург. Согласно исследованию, опубликованному аналитиками РИА Новости 10 марта, город занял 32 место в рейтинге 100 крупнейших городов России по объему вводимого жилья.
На каждого жителя Воронежа в настоящий момент приходится 1,51 квадратного метра строящихся квартир. Этот результат оказался выше, чем в столицах: Москва расположилась на 39 позиции с показателем 1,25 «квадрата» на человека, а Санкт-Петербург и вовсе занял 57 место, где на одного жителя строят лишь 0,9 квадратного метра.
Аналитики отмечают, что в целом строительная активность в крупных административных центрах страны остается высокой. Для сравнения: средний показатель по крупным городам России составляет 1,29 квадратного метра на человека. В 36 городах этот показатель превышает среднее значение, что, по мнению экспертов, свидетельствует о продолжающемся строительном буме на рынке жилья в ряде регионов, включая Воронеж.