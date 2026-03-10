В Минобороны предложили привлекать армию для защиты россиян от преследования иностранных судов

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минобороны о привлечении ВС РФ для защиты граждан, которых арестовали или преследуют по решению иностранных судов. Об этом «Коммерсант» пишет во вторник, 10 марта.
Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, речь идёт об инстанциях, которые получили полномочия в сфере уголовного судопроизводства от других государств без участия РФ. Сюда же относятся суды, чья компетенция не основана на международных договорах или резолюциях Совбеза ООН.
Законопроект предусматривает поправки в законы «Об обороне» и «О гражданстве Российской Федерации». В первом случае предлагается расширить основания для привлечения армии к выполнению задач с использованием оружия не по прямому назначению. В список хотят добавить защиту соотечественников, которых преследуют такие иностранные суды.
Сейчас в законе «Об обороне» нет конкретного перечня случаев, когда Вооружённые силы могут использоваться «не по предназначению», однако сказано, что такое решение принимает президент. Эта норма сохранится.
При этом в законодательстве уже прописаны случаи применения войск за рубежом. Это отражение нападения на дислоцированные вне страны российские подразделения, оказание военной помощи другому государству по его запросу, защита граждан РФ от вооружённой агрессии, а также борьба с пиратством и обеспечение безопасности судоходства.
Поправки в закон о гражданстве закрепят за органами власти обязанность в пределах своих полномочий защищать россиян от преследования со стороны иностранных судебных инстанций. Представлять инициативу в Федеральном собрании, согласно проекту правительственного распоряжения, будет статс-секретарь — замминистра обороны Анна Цивилёва.
Владимир Путин подписал закон, по которому Россия не будет выдавать другим государствам иностранцев и лиц без гражданства, проходивших или продолжающих службу по контракту в ВС РФ и других воинских формированиях.