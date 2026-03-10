В Иркутской области изменили правила лицензирования розничной продажи алкоголя

Также с 1 сентября 2026 года будут действовать новые правила проведения дополнительной экспертизы документов, включая основания и сроки. Значительно сократится время, отводимое на рассмотрение заявлений о переоформлении лицензии. Способы и сроки получения заявителем результата оказания услуги станут более ясными. А вот процесс переоформления лицензии без выездной проверки, будет занимать всего 10 рабочих дней.