В Иркутской области изменили правила лицензирования розничной продажи алкоголя. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, с 10 марта 2026 года, инспекторы будут выезжать на объекты, где продают алкоголь, только если нельзя проверить их соответствие требованиям удаленно.
— Новшество направлено на повышение качества предоставления госуслуги. Это сократит сроки и снизит нагрузку на предпринимателей, — рассказала руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Приангарья Ольга Степанова.
Также с 1 сентября 2026 года будут действовать новые правила проведения дополнительной экспертизы документов, включая основания и сроки. Значительно сократится время, отводимое на рассмотрение заявлений о переоформлении лицензии. Способы и сроки получения заявителем результата оказания услуги станут более ясными. А вот процесс переоформления лицензии без выездной проверки, будет занимать всего 10 рабочих дней.