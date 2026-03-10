Ричмонд
В Иркутской области изменили правила лицензирования розничной продажи алкоголя

С 1 сентября будут действовать новые правила проведения дополнительной экспертизы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области изменили правила лицензирования розничной продажи алкоголя. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, с 10 марта 2026 года, инспекторы будут выезжать на объекты, где продают алкоголь, только если нельзя проверить их соответствие требованиям удаленно.

— Новшество направлено на повышение качества предоставления госуслуги. Это сократит сроки и снизит нагрузку на предпринимателей, — рассказала руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Приангарья Ольга Степанова.

Также с 1 сентября 2026 года будут действовать новые правила проведения дополнительной экспертизы документов, включая основания и сроки. Значительно сократится время, отводимое на рассмотрение заявлений о переоформлении лицензии. Способы и сроки получения заявителем результата оказания услуги станут более ясными. А вот процесс переоформления лицензии без выездной проверки, будет занимать всего 10 рабочих дней.