Заявил, что ребенок умер случайно: прошел первый суд над извергом, обвиненным в убийстве мальчика в Черняховске

Состоялось первое судебное заседание по уголовному делу об истязании детей в семье из Черняховска и убийстве отчимом 7-летнего пасынка. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
На скамье подсудимых, напомним, находится местный житель и его жена, мать 7-летнего мальчика и 13-летней девочки.
Мужчина обвиняется в том, что в период с 29 января по 1 февраля 2025 года, когда был в состоянии наркотического опьянения, заставил ребенка делать физические упражнения. А разозлился на то, что мальчик делал перерывы и выходил из комнаты. Тогда он избил малыша — нанес не менее 35 ударов, в том числе по голове, шее, туловищу. Ребенок умер.
Обвиняемый сначала спрятал тело на верхний ярус кровати, а затем уместил в сумку, положил туда кирпичей и утопил в болоте. После этого парочка делала вид, что ищет мальчика.
В суде обсуждается и причинение тяжкого вреда здоровью сестре убитого мальчика. За то, что девочка якобы солгала ему, мужчина сломал ей руку. Ни он, ни мать не предпринимали ничего — девочка страдала несколько дней без должного лечения.
Суд также выяснил, что парочка истязала и унижала детей.
Интересно, что во время заседания мужчина вину признал частично, заявив, что убивать не хотел, а смерть наступила случайно. Женщина же вообще не ответила на вопрос о том, считает ли она себя виновной.
Следующее заседание состоится 16 марта.