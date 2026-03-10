Заявил, что ребенок умер случайно: прошел первый суд над извергом, обвиненным в убийстве мальчика в Черняховске

Мужчина обвиняется в том, что в период с 29 января по 1 февраля 2025 года, когда был в состоянии наркотического опьянения, заставил ребенка делать физические упражнения. А разозлился на то, что мальчик делал перерывы и выходил из комнаты. Тогда он избил малыша — нанес не менее 35 ударов, в том числе по голове, шее, туловищу. Ребенок умер.