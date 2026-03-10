В Нестеровском округе выставили на торги здание бывшей школы

Прием заявок на участие в торгах начался 10 марта и продлится до 6 апреля 2026 года. Проведение аукциона назначено на 10 апреля. Договор купли-продажи с победителем планируется заключить в электронной форме в течение пяти рабочих дней после подведения итогов.