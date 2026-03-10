Ещё одну зиму главная дорога на юг Молдовы не переживёт: Правительство выделило деньги только на «латки»

Фактически это признание того, что одну из важных дорог страны годами запускали и довели до критического состояния, а теперь, когда ситуация стала угрожающей, власти только начинают искать деньги и говорить о планах. Если реальные работы не начнутся уже сейчас, есть риск, что после ближайших зим эта трасса превратится в разбитую.