Ещё одну зиму главная дорога на юг Молдовы не переживёт: Правительство выделило деньги только на «латки»

Дорога Кишинёв — Хынчешты доведена до такого состояния, что без срочного ремонта после зимы 2027 года она может быть фактически разрушена. Об этом признал министр инфраструктуры Владимир Боля.
По его словам, для полноценного ремонта трассы требуется около 400 млн леев, однако в бюджете на эти цели есть лишь около 100 млн. В итоге власти планируют латать лишь отдельные участки длиной 1−1,5 км, где покрытие придётся полностью снимать и перекладывать.
Фактически это признание того, что одну из важных дорог страны годами запускали и довели до критического состояния, а теперь, когда ситуация стала угрожающей, власти только начинают искать деньги и говорить о планах. Если реальные работы не начнутся уже сейчас, есть риск, что после ближайших зим эта трасса превратится в разбитую.
