Что настрого запрещено в Порфирьев день, 11 марта 2026 года

Свой профессиональный праздник 11 марта отмечают сотрудники частных охранных агентств. Именно в этот день 24 года назад в новейшей истории нашей страны был принят закон «О частной детективной и охранной деятельности». Вот в честь этой даты сотрудники охранных агентств и частные детективы и учредили собственный профессиональный праздник.
Хотя на самом деле охранники, конечно же, существовали всегда, эволюционировав от телохранителей-воинов в древности до специализированных служб в наше время. В разные эпохи их функции выполняли преторианцы в Риме, рынды и опричники на Руси (XVI-XVII вв.), казачий конвой и стрелецкие полки в Российской Империи. Профессия «частный охранник» официально появилась в России только в 1992 году.
Охранники прошлого отличались от современных: они часто были воинами, обязанными защищать правителя в бою, в то время как сегодня акцент смещается на предотвращение угроз, использование техники и обеспечение безопасности.
День частной охраны.
Что интересно: только в 2009 году в Едином справочнике профессий РФ появилась новая строка — «охранник». Хотя уже к началу 2010 года в России действовало 27,5 тысячи частных охранных организаций (ЧОО) и работали почти 720 тысяч лицензированных охранников. По данным на 2011 год, ЧОО обеспечивали безопасность почти полумиллиона объектов, а в штате охранных организаций числились 641 тысяча сотрудников. 183 тысячи из них работали с использованием оружия. К середине 2015 года в России действовали более 23 тысячи ЧОО, в которых работали 715,6 тысяч человек. Под их охраной находилось 895,5 тысяч объектов различных форм собственности.
В настоящее время в России действует около 20 тысяч частных охранных служб. Официально аттестованных сотрудников, имеющих лицензию, в стране 600−700 тысяч человек. Но в действительности, по мнению специалистов, охранников в России вдвое больше. В официальную статистику по ЧОПам сотрудники без лицензии не попадают.
Согласно статистике, большая часть охранников — бывшие сотрудники органов внутренних дел и отставные военнослужащие. Также в эту профессию нередко приходят люди, работавшие прежде в органах государственной безопасности и прочих правоохранительных структурах. Подавляющее большинство сотрудников охраны в России — мужчины. Женщины-охранники работают в основном на социальных и образовательных объектах.
День водопровода.
Еще одна дата из светского календаря 11 марта, на наш взгляд, заслуживает отдельного внимания. И нашей благодарности всем тем, кто имеет к этому отношение.
11 марта отмечается Всемирный день водопровода. Да-да, того самого, про который писал певец революции Маяковский. Помните, «мой стих/ трудом/ громаду лет прорвет/ и явится/ весомо,/ грубо, /зримо,/ как в наши дни/ вошел водопровод,/ сработанный/ еще рабами Рима»?
И это на самом деле так. Первые водопроводы появились в Месопотамии примерно 4000 лет до н. э. Поликрат в VI веке до н.э. построил на острове Самос водопровод, по которому шла родниковая вода, в его состав входил тоннель протяжением более 1000 метров. В древнегреческом Пергаме был сооружен водопровод из свинцовых труб, в котором использовалось изобретение механика Ктезибия.
Древние Афины в период их расцвета, когда их население достигло 200 тыс. человек, имели 18 водопроводов, по которым вода шла в город с гор. Но самая передовая система водоснабжения древности была создана в Древнем Риме. Первый водопровод для снабжения римской столицы, Aqua Appia, был открыт в 312 году до н.э. К концу III века н.э. число водопроводов, снабжавших водой Рим, достигло 11. Остатки обширных сооружений, строившихся римлянами для снабжения водой городов в покоренных провинциях, сохранились до сих пор…
Эти передовые в те времена сооружения стали обыденностью и нормой в современности и очень сильно облегчили нам жизнь. И мы настолько привыкли к этому, что уже и не замечаем. И уж тем более совсем забываем сказать спасибо и тем, кто его изобрел, и тем, кто строил и продолжает строить, и тем, кто обслуживает, а это, между прочим, совсем не простое дело. И все эти люди уж точно заслужили нашу благодарность. Хотя бы изредка, один день в неделю, в Международный день водопроводов, хотя лучше бы — каждый раз, когда пользуемся этим чудом человеческой мысли.
Порфирий Поздний.
В народном календаре 11 марта — это день Порфирия Позднего. Православная церковь в этот день чтит память святителя Порфирия, архиепископа Газского, жившего в V век.
Название «Поздний» день получил не случайно. В народе существовала мудрая поговорка: «Не стоит доверять ранней весне, а поздняя может ввести в заблуждение». Несмотря на возможное потепление, крестьяне не спешили начинать посевную, опасаясь внезапных заморозков, которые могли погубить все посадки. День считался переломным: с одной стороны, природа просыпалась, с другой — зима могла напомнить о себе.
Обряды 11 марта.
Главным обрядом дня было наблюдение за птицами (центральный обряд). В день Порфирия особое внимание уделяли пернатым вестникам весны: возвращение перелетных птиц (особенно грачей) предвещало богатый урожай зерновых. Смотрели, где птицы начинали строить свои гнезда. Если они располагали их на южной стороне домов и деревьев — ожидалось холодное лето, если на северной — можно было надеяться на теплую погоду.
Если грачи прилетали именно 11 марта, верили, что через месяц снег полностью сойдет. Конечно же, надо было обязательно птиц в этот день подкармливать, угощая от души зернами, семенами и крошками хлеба.
Большое внимание в этот день уделяли вербе. Существовали особые приметы, связанные с вербой: если верба зацвела — пахота пройдет отлично, урожай будет хорошим. Кусочки вербы клали в тесто для хлеба, чтобы тот лучше подходил, и в зерно, чтобы не гнило.
А вот сажать вербу у дома строго запрещалось — по поверью, это могло накликать несчастья. Также нельзя было ломать ее ветки, чтобы не привлечь большое горе.
В деревнях начинали потихоньку готовиться к весенним работам: ремонтировали инструменты, сажали рассаду.
День также считался благоприятным для наведения порядка в доме — верили, что это наполнит жилище позитивной энергией.
А вот отправляться на рыбалку в этот день считалось удачным. Особое поверье гласило: если рыбак покормит первым уловом кота, ему будет сопутствовать удача.
Запреты Порфирьева дня.
Запрещалось 11 марта давать деньги в долг. Это самое известное табу дня. Верили, что, одолжив деньги 11 марта, сам потом три года будешь ходить с протянутой рукой.
Нельзя было и ссориться, ругаться, конфликтовать. Отношения с людьми после этого могли испортиться надолго. Обиды будут долгими и тяжелыми.
Громко кричать, петь и веселиться в этот день тоже не рекомендовалось — считалось, что так можно привлечь внимание нечистой силы и спугнуть удачу и счастье.
Рукоделием заниматься тоже было нельзя — наши предки верили, что через это можно «пришить» к себе несчастья.
Нельзя было плевать в озеро или реку, кидать туда мусор и ругаться рядом с водоемами — можно было заболеть, потерять голос или вообще лишиться речи.
День умеренности и уважения к границам.
Таким образом, этот слой жизни наших предков учит нас осторожности, умеренности и уважению к границам — своим и чужим. Запрет на долги — это не суеверие, а мудрое финансовое правило: не раздавай то, чего у тебя в избытке нет, и не бери на себя чужие обязательства, когда сам не уверен в завтрашнем дне. Запрет на шумное веселье и ссоры — это напоминание о том, что гармония в доме и в душе важнее сиюминутных эмоций.
Что важно и нужно сделать в этот день нам, сегодняшним, чтобы «оставаться на связи с предками» и по максимуму использовать их опыт здесь и сейчас в своей жизни?
Провести ревизию бюджета. Не давать и не брать в долг без крайней необходимости. Проверить свои долговые обязательства и составить план их погашения. Запрет на денежные долги — это как призыв к финансовой дисциплине.
Провести день в мире с близкими. Избегать конфликтов, не выяснять отношения, отложить серьезный разговор, даже если он напрашивается. Запрет на ссоры и ругань — как напоминание о ценности мира в семье.
Навести порядок — в доме, во дворе, на рабочем столе, в телефоне, в компьютере, в голове…
Покормить птиц, понаблюдать за ними и тем самым привлечь к себе «птицу счастья».
Не начинать новых важных дел. Древний запрет на новые начинания как совет не рисковать без необходимости.
Устроить тихий вечер дома. Без громкой музыки, без шумных компаний. Почитать книгу, посмотреть спокойный фильм. Запрет на шумное веселье как повод для осознанного отдыха.
Одним словом, 11 марта — это день, когда древняя осторожность встречается с современной ответственностью. Главный урок дня — быть внимательным к знакам природы и к своим финансам, не давать в долг, если не уверен, что тебе это по силам, не ссориться по пустякам. И помнить, что даже самое теплое на вид утро может смениться холодным вечером — а значит, готовым нужно быть ко всему.
Приметы дня на 11 марта:
Снег пошел — лето будет дождливым.
Южный ветер — к теплому лету.
Ясное ночное небо — к жаркому лету.
Туман — к ненастному лету.
Метель — снег скоро растает.
Снег уже растаял — жди морозов в мае.
Облака высоко плывут — к ясной погоде.
Воробьи собираются в стаи — к ясной и сухой погоде.
Голуби прячутся под крышу — к похолоданию.
Голуби воркуют — к потеплению.
Вороны кружат в небе — к теплу.
Вороны высоко летают — к снегопаду.
Рыба поднялась со дна реки — к теплу.
Грачи прилетели — через месяц снег сойдет.
Верба зацвела — к удачной пахоте.