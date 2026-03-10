Что настрого запрещено в Порфирьев день, 11 марта 2026 года

Эти передовые в те времена сооружения стали обыденностью и нормой в современности и очень сильно облегчили нам жизнь. И мы настолько привыкли к этому, что уже и не замечаем. И уж тем более совсем забываем сказать спасибо и тем, кто его изобрел, и тем, кто строил и продолжает строить, и тем, кто обслуживает, а это, между прочим, совсем не простое дело. И все эти люди уж точно заслужили нашу благодарность. Хотя бы изредка, один день в неделю, в Международный день водопроводов, хотя лучше бы — каждый раз, когда пользуемся этим чудом человеческой мысли.