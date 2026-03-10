Иран заявил об ударе по месту сборов американских военных в ОАЭ и Бахрейне

«Место сбора американских военных на двух базах Аль-Дафра и Джуффейр были эффективно поражены при помощи ракет воздушно-космических сил КСИР и ударных беспилотников», — цитирует заявление гостелерадиокомпания IRIB.
Иранские военнослужащие также ударили по авиабазе Рамат-Давид в Израиле, аэропорту в Хайфе и ракетным пусковым установкам в Бней-Браке к востоку от Тель-Авива.
Кроме того, КСИР заявил, что выводит атаки на американские и израильские цели на новый уровень, запуская стратегические ракеты «Гадр», «Эмад» и «Фаттах» и гиперзвуковые «Хейбар».
Накануне командующий воздушно-космическими силами Маджид Мусави отмечал, что Иран больше не будет запускать ракеты с боевой частью менее тонны.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защититься и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.