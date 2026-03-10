Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран заявил об ударе по месту сборов американских военных в ОАЭ и Бахрейне

ТЕГЕРАН, 10 мар — РИА Новости. Тегеран во время последней волны ударов атаковал американские базы в ОАЭ и Бахрейне, сообщил Корпус стражей исламской революции.

Источник: Reuters

«Место сбора американских военных на двух базах Аль-Дафра и Джуффейр были эффективно поражены при помощи ракет воздушно-космических сил КСИР и ударных беспилотников», — цитирует заявление гостелерадиокомпания IRIB.

Иранские военнослужащие также ударили по авиабазе Рамат-Давид в Израиле, аэропорту в Хайфе и ракетным пусковым установкам в Бней-Браке к востоку от Тель-Авива.

Кроме того, КСИР заявил, что выводит атаки на американские и израильские цели на новый уровень, запуская стратегические ракеты «Гадр», «Эмад» и «Фаттах» и гиперзвуковые «Хейбар».

Накануне командующий воздушно-космическими силами Маджид Мусави отмечал, что Иран больше не будет запускать ракеты с боевой частью менее тонны.

Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защититься и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше