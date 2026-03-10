Из-за религиозного праздника в Омске перекроют проезд по двум улицам

Как сообщают в администрации города Омска, 20 марта — с 6:00 до 10:00 — по улицам 19-я и 20-я Линия, на участке от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября, будет прекращено движение всех видов транспорта. Также в местах проведения праздничного богослужения, с 5:30 до 10:00 20 марта, будет запрещена парковка всех видов транспорта. В ведомстве попросили автовладельцев скорректировать маршруты движения с учетом ситуации, воспользовавшись объездными маршрутами по улицам 10 лет Октября, Лермонтова, 25-я Линия.