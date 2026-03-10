В Нижегородской области проверят школу после сообщений о еде с плесенью

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мар — РИА Новости. Специалисты нижегородского управления Роспотребнадзора заинтересовались информацией о том, что школьные повара в Богородске якобы приготовили детям котлеты с плесенью, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее в местных Telegram-каналах была опубликована информация о том, что в одной и школ Богородска детям выдали на обед рыбные котлеты, на которых была видна зеленая плесень.
«По факту публикации информации о том, что детей накормили рыбными котлетами с плесенью в богородской школе № 3, управлением Роспотребнадзора будет проведена проверка», — заявили в пресс-службе ведомства.