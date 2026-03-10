Нижегородскую канатку останавливали из-за забытой в кабине сумки

Как сообщили НИА «Нижний Новгород» в пресс-службе АО «Нижегородские канатные дороги», причиной остановки стала сумка, оставленная под пассажирским сиденьем. После выхода людей из кабины дежурный обратился к пассажирам, однако за вещью никто не вернулся.