Афера с питанием с детских лагерях в Башкирии: арестован экс-глава районного управления образования

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов республики, обвиняемый, действуя в сговоре с генеральным директором ООО «Общепит», в период с апреля по июль прошлого года принудил директоров школ подписать контракты с этой фирмой на организацию питания в детских лагерях. При этом в выходные и праздничные дни услуги не оказывались, однако бюджетные средства по договорам перечислили в полном объеме.