Афера с питанием с детских лагерях в Башкирии: арестован экс-глава районного управления образования

В Башкирии обвиняют в мошенничестве экс-главу управления образования.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии избрали меру пресечения бывшему начальнику МКУ «Управление образования» Бирского района. Чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов республики, обвиняемый, действуя в сговоре с генеральным директором ООО «Общепит», в период с апреля по июль прошлого года принудил директоров школ подписать контракты с этой фирмой на организацию питания в детских лагерях. При этом в выходные и праздничные дни услуги не оказывались, однако бюджетные средства по договорам перечислили в полном объеме.

Ущерб, нанесенный муниципальному и республиканскому бюджетам, признали особо крупным. Бирский межрайонный суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил бывшего руководителя под домашний арест до 20 апреля. Постановление пока не вступило в законную силу.

