В Ростове за 2025 и начало 2026 года 200 бездомных животных нашли новых хозяев

В администрации Ростова-на-Дону рассказали об итогах работы с безнадзорными животными в 2025 и начале 2026 года. Цифры «КП — Ростов-на-Дону» предоставили в ответ на официальный запрос. Согласно информации Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, за указанный период новые хозяева появились у 200 четвероногих.