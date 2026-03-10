Ричмонд
В Ростове за 2025 и начало 2026 года 200 бездомных животных нашли новых хозяев

В Ростове после отлова выпустили обратно на улицы более 500 животных.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Ростова-на-Дону рассказали об итогах работы с безнадзорными животными в 2025 и начале 2026 года. Цифры «КП — Ростов-на-Дону» предоставили в ответ на официальный запрос. Согласно информации Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, за указанный период новые хозяева появились у 200 четвероногих.

Кроме того, в рамках выделенного финансирования в городе проводились обязательные мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных. В 2025 году и истекший период 2026 года специалисты провели стерилизацию 657 особей. Вакцинацию прошли 1408 животных.

После проведения всех необходимых процедур обратно на улицы выпущено 531 животное.

