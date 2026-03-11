Ричмонд
Алексей Текслер поручил продолжать вывоз снега

Важно также чистить крыши домов и соцучреждений.

Источник: 1obl.ru

Губернатор Челябинской области провел совещание с членами правительства и поставил ряд задач по подготовке к плюсовым температурам. Об этом глава региона сообщил в своем канале в национальном мессенджере MAX.

В начале марта выпало большое количество осадков, что создает дополнительные риски. Дал ряд поручений. В первую очередь, продолжить очистку крыш социальных учреждений, жилищного фонда от снега. Надо вывозить снег с улиц. Дороги в целом убраны, но, чтобы не поплыть, нужно продолжить вывозить снег. Главам на эту тему дал особые поручения.

отметил Алексей Текслер

По поручению губернатора в Ашинском округе работает министр общественной безопасности. Там начали взрывные работы для ослабления льда. Планируется постепенно наращивать водосброс с гидротехнических сооружений. Глава региона попросил сигнализировать о проблемах и убирать автомобили для проезда коммунальной техники.