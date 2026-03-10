В Калининградском областном суде начались слушания по делу о зверском убийстве 7-летнего Данилы в Черняховске

В Калининградском областном суде прошло первое заседание по резонансному уголовному делу о гибели семилетнего мальчика в Черняховске. На скамье подсудимых — 44-летний Сергей Гамма и 31-летняя мать погибшего Анастасия Гамма. Прокурор изложил жуткие детали обвинения: в феврале 2025 года отчим, находившийся в наркотическом опьянении, заставлял пасынка делать физические упражнения. Когда ребёнок делал перерывы, разъярённый мужчина нанёс ему не менее 35 ударов по голове и телу. Смерть наступила от травматического шока.
Чтобы скрыть преступление, отчим спрятал тело сначала на кровати, а затем в сумке с кирпичами утопил в болоте. После этого супруги заявили о пропаже ребёнка и даже участвовали в поисках.
Ранее отчим сломал руку 12-летней падчерице, выкрутив её за спину. Девочка несколько дней провела без помощи, в больницу попала только когда рука опухла.
В суде отчим частично признал вину, но заявил, что умысла на убийство не имел, смерть якобы наступила случайно. Мать отвечать на вопрос о виновности отказалась, пообещав высказать позицию позже.
Следующее заседание назначено на 16 марта, планируется допросить представителя потерпевших.