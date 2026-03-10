Вырыли огромную яму прямо в центре города: на Черняховского произошла утечка воды

В Калининграде из-за утечки воды на Черняховского вырыли глубокую яму. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили читатели «Клопс».
Работы ведутся возле домов № 1−5. Правая и средняя полосы недоступны для движения. Автотранспорт движется в основном по трамвайным путям попутного направления. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» затруднено движение от Горького.
Специалисты областного «Водоканала» уже устраняют утечку на водопроводной сети На Черняховского, подтвердили «Клопс» в пресс-службе организации.
Ремонт планируют завершить примерно к 17:00. При этом отключать водоснабжение не потребовалось — система продолжает работать в обычном режиме.
