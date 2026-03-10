Почти 500 незаконных ларьков и киосков демонтировали в Таганроге за год

Речь идет о ларьках и металлических гаражах. Если они незаконные, при их обнаружении собственникам направляют предложение добровольно освободить участки. В случае отказа выполняется демонтаж. Это делают в рамках постановления городской администрации (от 22.12.2014 № 4152) или через суд.