Почти 500 незаконных ларьков и киосков демонтировали в Таганроге за год

За 2025 год в Таганроге демонтировали 479 самовольно установленных нестационарных объектов. Эту работу планируют продолжить и в 2026 году, сообщила глава города Светлана Камбулова.
— Гражданам и предпринимателям необходимо проверить наличие всех необходимых документов на земельные участки, на которых расположены их объекты, — написала в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.
Речь идет о ларьках и металлических гаражах. Если они незаконные, при их обнаружении собственникам направляют предложение добровольно освободить участки. В случае отказа выполняется демонтаж. Это делают в рамках постановления городской администрации (от 22.12.2014 № 4152) или через суд.
Перечень объектов, подлежащих сносу в 2026 году, опубликовали на сайте администрации города Таганрога.
