Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 500 незаконных ларьков и киосков демонтировали в Таганроге за год

В 2026 году в Таганроге продолжат демонтаж нелегальных ларьков.

Источник: Комсомольская правда

За 2025 год в Таганроге демонтировали 479 самовольно установленных нестационарных объектов. Эту работу планируют продолжить и в 2026 году, сообщила глава города Светлана Камбулова.

— Гражданам и предпринимателям необходимо проверить наличие всех необходимых документов на земельные участки, на которых расположены их объекты, — написала в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.

Речь идет о ларьках и металлических гаражах. Если они незаконные, при их обнаружении собственникам направляют предложение добровольно освободить участки. В случае отказа выполняется демонтаж. Это делают в рамках постановления городской администрации (от 22.12.2014 № 4152) или через суд.

Перечень объектов, подлежащих сносу в 2026 году, опубликовали на сайте администрации города Таганрога.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.