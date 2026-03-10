Ричмонд
В Новосибирске девочка стала мамой в 11 лет

Средний возраст первого полового контакта в Сибири в целом и в Новосибирске в частности — 15−16 лет. Такие данные озвучила главный репродуктолог Новосибирской области Анна Вятчинина в интервью Сиб.фм.

Источник: Сиб.фм

При этом в Новосибирске несколько лет произошёл случай, когда 11-летняя девочка, учившаяся с 4-м классе, стала мамой.

О выходящем из ряда вон событии рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина.

«Каждый год у нас происходят единичные случаи беременности у несовершеннолетних девочек. Самой маленькой девочке, которая у нас родила, было 11 лет. За 10 лет это был один такой случай. Ребёнок появился на свет здоровым. Если говорить про подростков 15−17 лет, то каждый год порядка 10 ребят такого возраста становятся родителями», — сообщила Анохина.