В Новосибирске девочка стала мамой в 11 лет

«Каждый год у нас происходят единичные случаи беременности у несовершеннолетних девочек. Самой маленькой девочке, которая у нас родила, было 11 лет. За 10 лет это был один такой случай. Ребёнок появился на свет здоровым. Если говорить про подростков 15−17 лет, то каждый год порядка 10 ребят такого возраста становятся родителями», — сообщила Анохина.