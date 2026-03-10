Рассказываем, каких районов коснется отключение телерадиосигнала в Иркутской области с 10 по 12 марта 2026

Отключение телерадиосигнала в Иркутской области с 10 по 12 марта 2026 года коснется Мамско-Чуйского, Братского, Чунского, Нижнеудинского и Куйтунского районов. Как сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети, это связано с плановыми профилактическими работами.
Отключение телерадиосигнала в Иркутской области с 10 по 12 марта 2026.
10 марта перебои с сигналом были в поселке Мама Мамско-Чуйского района, телевидение не работало с 11:00 до 17:00. В селе Тэмь Братского района отключение продлилось с 12:00 до 18:00.
11 марта с 11:00 до 12:00 прервут телевещание в поселке Весёлый Чунского района. На следующий день, 12 марта, кратковременные отключения пройдут в Большой Речке — с 11:00 до 11:30 и Кобляково Братского района — с 13:00 до 13:30. Более длительные перерывы в вещании, связанные с профилактическими работами, ожидаются в Атагае Нижнеудинского района и Уяне Куйтунского района — там ТВ не будет показывать с 11:00 до 17:00.