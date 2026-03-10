Ричмонд
Белорусских туристов вывозят из Катара спецрейсом «Белавиа»

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Спецрейс «Белавиа» с белорусскими туристами на борту вылетел из Дохи в Минск, об этом сообщили во вторник в Министерстве транспорта республики.

Источник: Sputnik.by

По информации Минтранса, белорусская сторона в условиях действующих ограничений на авиасообщение провела переговоры с катарскими компетентными органами.

«Результатом совместных усилий МИД РБ, посольства Беларуси в Катаре и авиакомпании “Белавиа” стало получение разрешения на выполнение рейса национальным авиаперевозчиком», — рассказали в Минтрансе.

Уточняется, что «Белавиа» стала первым иностранным авиаперевозчиком, которому Катар разрешил вывезти туристов.

Для того, чтобы принять белорусское воздушное судно, был временно открыт аэропорт Хамад и задействованы все необходимые службы, в том числе и для обеспечения безопасности.

Согласно расписанию онлайн-табло Национального аэропорта Минск, рейс из Катара прилетит в ночь на среду.

Сегодня также запланирован еще один вывозной рейс «Белавиа» — из Омана в Минск.