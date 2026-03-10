Грипп и ОРВИ в Крыму и Севастополе — новые данные Роспотребнадзора

«На прошлой неделе зарегистрировано 8879 случаев ОРВИ в Крыму, что на 28,3% ниже эпидпорога. В Севастополе — 2553 случая, также ниже порога на 63,6%», — проинформировали в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, основные причины заболеваний — респираторные вирусы и грипп А (H3N2).
При этом специалисты по-прежнему рекомендуют не пренебрегать мерами профилактики: избегать массовых скоплений людей, ограничить поездки в транспорте, использовать маски, мыть и обрабатывать антисептиками руки.
В целом по России сезонный показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом продолжает снижаться, за неделю зарегистрировано 678 тысяч случаев.