Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грипп и ОРВИ в Крыму и Севастополе — новые данные Роспотребнадзора

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе снижается число случаев заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«На прошлой неделе зарегистрировано 8879 случаев ОРВИ в Крыму, что на 28,3% ниже эпидпорога. В Севастополе — 2553 случая, также ниже порога на 63,6%», — проинформировали в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, основные причины заболеваний — респираторные вирусы и грипп А (H3N2).

При этом специалисты по-прежнему рекомендуют не пренебрегать мерами профилактики: избегать массовых скоплений людей, ограничить поездки в транспорте, использовать маски, мыть и обрабатывать антисептиками руки.

В целом по России сезонный показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом продолжает снижаться, за неделю зарегистрировано 678 тысяч случаев.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше