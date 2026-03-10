На Куршской косе остаются закрыты сразу две экотропы

На Куршской косе остаются временно закрыты сразу две экотропы: «Королевский бор» из-за подтопления и «Озеро Лебедь» из-за обледенения настилов. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.
Доступны остаются Визит-центр парка и остальные экотропы: это «Высота Мюллера» (32-й км), «Росситтенский лес» (33-й км), «Танцующий лес» (37-й км), «Высота Эфа» (42-й км). Они работают круглосуточно и круглогодично, но могут временно закрываться по погодным условиям и в случае необходимости их восстановления по рекомендации научного отдела, отметили специалисты парка.
Внимание! Выезд на тропы необходимо планировать минимум за 3 часа до захода солнца — освещения там просто нет.