На Куршской косе остаются закрыты сразу две экотропы

Доступны остаются Визит-центр парка и остальные экотропы: это «Высота Мюллера» (32-й км), «Росситтенский лес» (33-й км), «Танцующий лес» (37-й км), «Высота Эфа» (42-й км). Они работают круглосуточно и круглогодично, но могут временно закрываться по погодным условиям и в случае необходимости их восстановления по рекомендации научного отдела, отметили специалисты парка.