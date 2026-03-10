Ричмонд
Площадь Ленина под Воронежем обновят за 130 млн рублей

Благоустройство коснётся и прилегающего к ней сквера.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронежской области ищут подрядчика, который проведёт благоустройство площади Ленина в городе Семилуки и прилегающего к ней сквера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник, 10 марта.

Отмечается, что проект ремонта стал победителем всероссийского онлайн-голосования благодаря поддержке местных жителей.

Стоимость работ составляет 130,4 млн рублей. В рамках них подрядчику предстоит установить современные системы наружного электроснабжения и освещения, проложить новые сети водопровода и канализации, установить систему автоматического полива, создать в сквере зоны отдыха с деревьями, кустарниками, малыми архитектурными формами и фонтаном.

Завершить работы будет необходимо до октября 2026 года.