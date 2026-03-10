Толкали друг друга, чтобы попасть на катер: подробности спасения рыбаков с оторвавшейся льдины в Калининградском заливе

Рыбаки, спасённые с подтаявшей льдины в районе Бальги, отталкивали друг друга, чтобы первыми попасть на катер. По словам очевидца, люди проваливались в воду на глазах. «Клопс» узнал подробности ЧП.
В понедельник, 9 марта, местный житель Евгений (имя изменено) наблюдал за рыбаками с берега. Мужчина рассказывает, что ещё около 10 утра люди спокойно шли в сторону большой воды. Но уже через три-четыре часа он заметил, как четыре человека, направлявшихся в сторону берега, провалились под лёд.
"Около 14:00 я увидел, что люди, возвращаясь с рыбалки, не доходили до берега примерно сто метров. Они оказались в воде на моих глазах, — рассказывает Евгений.
Благо, они не тонули, а могли идти к суше — кому-то было по пояс, кому-то по грудь.
Всё очень быстро происходило. Я понимал, что то же самое может случиться и с теми, кто сидит дальше, где глубина намного больше".
Очевидец позвонил местным спасателям, база которых в Мамоново, а также в администрацию: его попросили продублировать сообщение на «112». Мужчина так и сделал, сообщив о ЧП. После этого Евгений ушёл. На берегу оставалось ещё несколько человек. Вскоре на помощь примчались два катера на воздушных подушках.
Образовалось много промоин и лунок.
Одним из первых прибыл спасатель ПСО МЧС России по Калининградской области Иван Синица. Он говорит, что примерно в 100 метрах от берега лёд стал рыхлым и начал ломаться под весом людей со снастями.
"Вся береговая линия находится в таком опасном состоянии. Глубина там ориентировочно два — два с половиной метра. Люди находились на льду группами.
Многие проваливались по пояс, но выбирались самостоятельно.
Другие сами уже не могли дойти до берега — образовалось много промоин, а также большие лунки от тех рыбаков, которые уже проваливались.
Мы направились в массу нахождения рыбаков. Первым делом объяснили родителям с детьми, что необходимо выйти на берег, рассказали о состоянии льда. Родители были адекватные и, в отличие от детей, немного испуганы. Они сразу согласились покинуть лёд. Ребята, судя по виду, были школьники — всем по 13−14 лет. Обрадовались, что их прокатят на катере", — рассказывает сотрудник МЧС.
Первые группы перевозили по восемь человек, затем по шесть. По словам спасателя, некоторые рыбаки не хотели ждать и пытались залезть на плавсредство, толкая друг друга. Группу высаживали на берег и возвращались за следующей, люди ожидали там, где был крепкий уверенный лёд.
«На берегу их встречали другие рыбаки, очевидцы. Все волновались друг за друга. Медицинской помощи никому не потребовалось. Больше всех нас благодарили дети», — говорит Иван Синица.
Спасатель добавляет, что второй катер ГИМС на воздушной подушке забрал до темноты 13 рыбаков и ребёнка.
Рыба дороже жизни.
Начальник регионального центра ГИМС Михаил Кривошеин рассказал, что информация о ЧП поступила от рыбака, проходящего по берегу: на льду было около 50 человек — лёд неоднородный, люди проваливаются.
"Туда выдвинулись спасатели, информация подтвердилась. Рыбаки ловили салаку. Их предупреждали об опасности, но некоторым рыба дороже жизни. Там были люди разного возраста, от школьников до пожилых.
Подключили нашего инспектора ГИМС на катере, который базировался в Мамоново. Каждый катер вмещал 6−8 человек, всех вывезли менее чем за три часа.
Одного мужчину сняли с дрейфующей льдины.
В общей сложности вывезли порядка 58 человек, из них шестеро детей", — рассказал Михаил Кривошеин, добавляя, что некоторые спасённые замёрзли и намокли, но никто не пострадал — медпомощь не потребовалась.
Во вторник, 10 марта, служба ГИМС патрулировала район ЧП — людей на льду не было. Однако поступила информация о двух рыбаках в районе Ульяновки.
«Мы туда проехали на катере вместе с Областным отрядом государственной противопожарной службы. Они уполномочены составлять протоколы по ст. 13−1 КоАП Калининградской области (“Выезд и выход на лёд в запрещённый период”). В отношении этих мужчин были составлены протоколы, которые рассмотрит суд. Штраф от 1 000 до 3 000 ₽ для физлиц. В отношении вчерашних рыболовов протоколы пока не составлялись, но у нас есть практика, когда областной отряд устанавливает данные нарушителей и привлекает их к ответственности», — пояснил Михаил Кривошеин.
9 марта в Калининградском заливе в районе Бальги с подтаявшей льдины сняли 58 рыбаков, в том числе 6 детей. Людей, которые не смогли выйти на сушу, перевозили на двух катерах на воздушной подушке.