Санитарка оставила пенсионерку на морозе: женщина пролежала на улице в Челябинской области четыре часа

Прокуратура Сосновского района Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении 49-летней женщины, работавшей санитаркой-сиделкой в пансионате «Солнечный». Ее обвиняют по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Следствие установило, что в обязанности обвиняемой входил постоянный контроль за постояльцами, обходы каждые два часа и немедленное информирование работодателя о критических ситуациях. В ноябре 2025 года престарелая пациентка покинула палату ночью, оказалась на улице при отрицательной температуре и пролежала не менее четырех часов до того, как ее нашли прохожие.
Дело направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу. Потерпевшей оказана медицинская помощь, но трагический инцидент вызвал широкий резонанс в районе.