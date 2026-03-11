Санитарка оставила пенсионерку на морозе: женщина пролежала на улице в Челябинской области четыре часа

Следствие установило, что в обязанности обвиняемой входил постоянный контроль за постояльцами, обходы каждые два часа и немедленное информирование работодателя о критических ситуациях. В ноябре 2025 года престарелая пациентка покинула палату ночью, оказалась на улице при отрицательной температуре и пролежала не менее четырех часов до того, как ее нашли прохожие.