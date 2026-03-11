Ричмонд
Санитарка оставила пенсионерку на морозе: женщина пролежала на улице в Челябинской области четыре часа

Челябинская прокуратура обвинила санитарку «Солнечного» в трагической халатности.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Сосновского района Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении 49-летней женщины, работавшей санитаркой-сиделкой в пансионате «Солнечный». Ее обвиняют по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Следствие установило, что в обязанности обвиняемой входил постоянный контроль за постояльцами, обходы каждые два часа и немедленное информирование работодателя о критических ситуациях. В ноябре 2025 года престарелая пациентка покинула палату ночью, оказалась на улице при отрицательной температуре и пролежала не менее четырех часов до того, как ее нашли прохожие.

Дело направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу. Потерпевшей оказана медицинская помощь, но трагический инцидент вызвал широкий резонанс в районе.