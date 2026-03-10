До конца июля в Калининграде планируют установить 19 жёлтых мигающих светофоров

В Калининграде ищут подрядчика для установки жёлтых мигающих светофоров на пешеходных переходах. На работы выделили 12,1 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Победителю торгов предстоит установить жёлтые мигающие световоры (тип Т7) на следующих пешеходных переходах:
Жиленкова — Кабилова Фермора, 1 Горького (Азовская) Каштановая аллея, 143 Красная, 105 Разина, 35 Менделеева, 13 Менделеева, 17 Зелёная, 45 Герцена, 35 Озёрная, 33 Озёрная, 35 В Лесная — Молодёжная Артиллерийская, 39 Куйбышева, 29 (Майский переулок) Майский переулок (Куйбышева, 19) Аксакова — Свердлова Пионерская — переулок Грига — улица Грига.
Победителя торгов определят 24 марта. Завершить работы необходимо до 30 июля.