На Куршской косе из-за подтопления и гололёда закрыли часть экотроп

На Куршской косе из-за подтопления и гололёда на настилах временно закрыли две экологические тропы — «Королевский бор» и «Озеро Лебедь». Об этом сообщили в телеграм-канале нацпарка во вторник, 10 марта.
В учреждении напомнили, что экотропы «Высота Мюллера», «Росситтенский лес», «Танцующий лес» и «Высота Эфа» открыты круглый год и доступны круглосуточно. Правда, в непогоду или на время восстановительных работ по рекомендации учёных доступ туда могут временно ограничивать. Посетителям советуют выходить на маршруты минимум за три часа до заката — освещения на тропах нет.
«Для выхода на берег Балтийского моря оборудовано 12 лестничных переходов, у каждого из которых есть парковка для автомобилей. Пребывание в других местах на Куршской косе за пределами посёлков Лесной, Рыбачий и Морское без согласования с администрацией национального парка запрещено», — говорится в сообщении.
В феврале из-за сильных морозов и снегопадов на Куршской косе на две недели закрывали несколько экотроп и переходов к морю. После этого администрация нацпарка снова пригласила посетителей, заявив, что ситуацию удалось нормализовать.