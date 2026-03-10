На Куршской косе из-за подтопления и гололёда закрыли часть экотроп

В учреждении напомнили, что экотропы «Высота Мюллера», «Росситтенский лес», «Танцующий лес» и «Высота Эфа» открыты круглый год и доступны круглосуточно. Правда, в непогоду или на время восстановительных работ по рекомендации учёных доступ туда могут временно ограничивать. Посетителям советуют выходить на маршруты минимум за три часа до заката — освещения на тропах нет.