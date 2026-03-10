В Азовском море рыбы ловят в полтора раза меньше, чем в Цимлянском водохранилище

Эксперты констатируют тревожную ситуацию с рыбными запасами в Азовском море. Согласно данным ВНИРО, объем вылова рыбы в акватории моря значительно уступает показателям Цимлянского водохранилища, которое по площади значительно скромнее.
Как сообщается в книге «Рыбохозяйственный потенциал Азовского моря: развитие в условиях изменения климата и трансформации экосистемы», в период с 2022 по 2024 год средний объем вылова всех видов водных биоресурсов в Азовском море составил всего 9,4 тысячи тонн.
Однако эта цифра включает в себя не только рыбу, но и моллюсков, личинок насекомых и прочих беспозвоночных. Если же говорить непосредственно о рыбных уловах, то показатель оказывается еще скромнее — всего 6,4 тысячи тонн.
При этом Цимлянское водохранилище, которое уступает Азовскому морю по площади в 14 раз, за тот же период дало улов в 9,1 тысячи тонн рыбы. Таким образом, объем вылова рыбы в Цимлянском водохранилище оказался почти в полтора раза больше, чем во всем Азовском море.
