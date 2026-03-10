В Азовском море рыбы ловят в полтора раза меньше, чем в Цимлянском водохранилище

При этом Цимлянское водохранилище, которое уступает Азовскому морю по площади в 14 раз, за тот же период дало улов в 9,1 тысячи тонн рыбы. Таким образом, объем вылова рыбы в Цимлянском водохранилище оказался почти в полтора раза больше, чем во всем Азовском море.