Волгоградке удалили огромную опухоль, сместившую печень

Как сообщили в облздраве, долгое время женщина жаловалась на тупые боли в поясничной области и тяжесть в животе. В ходе обследования была обнаружена опухоль, которая практически полностью занимала правую половину брюшной полости, смещая печень. При этом функция правой почки была практически утрачена. Размеры опухоли составляли: 16,5×11,5х21,1 см.