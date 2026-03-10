Воронежская ГАИ предупредила водителей об опасной гололедице из-за перепадов температур

Госавтоинспекция Воронежской области выступила с предупреждением для участников дорожного движения. В связи с прогнозируемым неустойчивым температурным режимом на дорогах региона ожидается образование гололедицы.
По данным синоптиков, в ближайшие несколько дней в области сохранятся значительные суточные перепады температур: если днем воздух будет прогреваться до +10°С, то в вечернее и ночное время столбики термометров опустятся ниже нуля.
Особую опасность, подчеркивают в ведомстве, представляют вечерние и ночные часы. Именно в это время при резком понижении температуры на мокрых дорогах формируется ледяная корка. Наибольшее внимание водителям следует проявлять на мостах и путепроводах, а также на спусках и подъемах.
Госавтоинспекция настоятельно призывает автомобилистов быть предельно внимательными: соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров и перестроений.
В случае возникновения затруднительной ситуации на дороге (неисправность автомобиля, ДТП или иные непредвиденные обстоятельства) водителей просят незамедлительно звонить на единый номер экстренных служб «112» или обратиться за помощью к ближайшему экипажу ДПС.