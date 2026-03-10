Воронежская ГАИ предупредила водителей об опасной гололедице из-за перепадов температур

Особую опасность, подчеркивают в ведомстве, представляют вечерние и ночные часы. Именно в это время при резком понижении температуры на мокрых дорогах формируется ледяная корка. Наибольшее внимание водителям следует проявлять на мостах и путепроводах, а также на спусках и подъемах.