Между Севастополем и Питером запускают автобус через новые регионы

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут с 27 марта свяжет Севастополь и Санкт-Петербург. Современные автобусы будут ходить через новые регионы. Об этом сообщили минтрансе Республики Крым.

Источник: Минтранс Крыма

«С 27 марта открывается регулярное сообщение между двумя городами-героями. Современные автобусы King Long и Yutong (49 мест, кондиционеры) будут курсировать через день», — говорится в сообщении.

Из Севастополя автобус будет отправляться в 08:00. Он будет следовать через Симферополь, Джанкой, Геническ, Мелитополь, Бердянск, Донецк, Луганск. В Москву приедет в 13:30, а в Санкт-Петербург — в 23:20 следующего дня. Обратное отправление из Санкт-Петербурга в 13:45.

Стоимость проезда по полному маршруту составит 7 тысяч рублей. Билеты доступны как на весь рейс, так и на отдельные участки, уточнили в пресс-службе минтранса.

Ранее сообщалось, что двенадцать новых регулярных межрегиональных автобусных маршрутов в сообщении с новыми регионами РФ запустят в Крым в начале мая 2026 года.

Также отмечалось, что в Крыму автобусным сообщением охвачены 100% населенных пунктов.

