Официально подтверждено: Молдавские продукты безопаснее импортных — только где их купить

Самыми безопасными оказались местные продукты.

Источник: Комсомольская правда

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) проверило 2 108 проб плодоовощной продукции в 2025 году — почти на тысячу больше, чем в прошлом году. Результаты показали высокий уровень безопасности: 91,7% образцов полностью соответствуют санитарным нормам, при этом самыми безопасными оказались местные и органические продукты.

Нарушения выявлены в 1,7% отечественных и 9,6% импортных товаров, а на границе из 1 477 проб не прошли проверку 138. ANSA приняло меры: продукция с превышением норм пестицидов была уничтожена, возвращена поставщикам или отозвана из торговых сетей.

Проверки поставщиков и производителей продолжаются.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

