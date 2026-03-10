Официально подтверждено: Молдавские продукты безопаснее импортных — только где их купить

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) проверило 2 108 проб плодоовощной продукции в 2025 году — почти на тысячу больше, чем в прошлом году. Результаты показали высокий уровень безопасности: 91,7% образцов полностью соответствуют санитарным нормам, при этом самыми безопасными оказались местные и органические продукты.