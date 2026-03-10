Три новых маршрута могут появиться в направлении Нижний Новгород — Кстово

Так, между Нижним Новгородом и Кстовским районом планируют организовать движение по маршрутам: № 100 «Улица Дружаева — Автостанция Кстово», № 117 «Молококомбинат — село Большое Мокрое» и № 125 «Улица Усилова — Автостанция Кстово». При этом заключить государственные контракты с перевозчиками смогут только в 2027 году при наличии источников финансирования.