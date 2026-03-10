Ричмонд
Три новых маршрута могут появиться в направлении Нижний Новгород — Кстово

Контракты с перевозчиками заключат при наличии финансирования.

Источник: Комсомольская правда

Три новых автобусных маршрута могут запустить из Нижнего Новгорода в Кстово. Контракты с перевозчиками будут заключены при наличии финансирования. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.

Так, между Нижним Новгородом и Кстовским районом планируют организовать движение по маршрутам: № 100 «Улица Дружаева — Автостанция Кстово», № 117 «Молококомбинат — село Большое Мокрое» и № 125 «Улица Усилова — Автостанция Кстово». При этом заключить государственные контракты с перевозчиками смогут только в 2027 году при наличии источников финансирования.

Напомним, в этом году в направлении Нижний Новгород — Кстово были запущены два новых автобусных маршрута: № 115 «Завод “Нител” — Автостанция Кстово» и № 130 «Улица Долгополова — Автостанция Кстово». Суммарно на эти маршруты ежедневно выходят девять автобусов.