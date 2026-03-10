Схватил за волосы и ударил: под Гусевом 15-летняя девочка сдала полиции отца, превратившего жизнь семьи в кошмар

По словам подростка, отец уже не живёт с семьёй. В полиции уточнили, что раньше мужчину уже привлекали к административной ответственности за избиение собственного ребёнка. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 116.1 УК РФ («Побои»), максимальное наказание по ней — арест на срок до трёх месяцев.