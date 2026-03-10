Ричмонд
Схватил за волосы и ударил: под Гусевом 15-летняя девочка сдала полиции отца, превратившего жизнь семьи в кошмар

Родители школьницы расстались и не живут вместе.

Источник: Клопс.ru

В Гусевском районе 15-летняя девочка обратилась в полицию того, как отец избил её мать. Об этом в телеграм-канале регионального УМВД сообщили во вторник, 10 марта.

40-летний житель посёлка Маяковское пришёл в квартиру к бывшей возлюбленной и устроил скандал. Во время ссоры мужчина схватил женщину за волосы и несколько раз ударил по лицу. Девочка, ставшая свидетельницей этой сцены, позвонила в экстренные службы.

По словам подростка, отец уже не живёт с семьёй. В полиции уточнили, что раньше мужчину уже привлекали к административной ответственности за избиение собственного ребёнка. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 116.1 УК РФ («Побои»), максимальное наказание по ней — арест на срок до трёх месяцев.

В Калининграде отец три года требует встреч с дочерью, а бывшая жена против и обвиняет его в насилии.