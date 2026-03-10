Ричмонд
«Люди кричат»: Хабиров прокомментировал жалобы уфимцев на несвоевременный вывоз мусора

Хабиров потребовал решить проблему несвоевременного вывоза мусора в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 10 марта, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой заявил о резком увеличении числа обращений от жителей Уфы по поводу несвоевременного вывоза отходов. Основной причиной сбоев в графике он назвал погодные условия: из-за обильных снегопадов спецтехника не может подъехать к контейнерным площадкам.

Хабиров подчеркнул, что, несмотря на объективные сложности, ситуацию необходимо оперативно исправлять. Он обратился к мэру города Ратмиру Мавлиеву с требованием взять вопрос под личный контроль и наладить диалог с жителями, отметив, что люди «прямо кричат» о проблеме и ее нужно решить в кратчайшие сроки.

