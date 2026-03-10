На Керченском полуострове перекроют ж/д переезды на две недели

«В связи с проведением производственных работ на железнодорожных переездах объекта “Строительство двухпутных вставок на участке Владиславовка — Семь Колодезей” крымчан информируют о графике закрытия ж/д переездов на участке от поселка Ленино до села Фронтовое», — сказано в сообщении.
Ж/д переезд в Ленино будет закрыт с 11 по 15 марта — альтернативный проезд по обустроенному переезду рядом с существующим. Переезд в село Ильичево — с 14 по 16 марта — альтернативный через переезд в Ленино. В село Уварово — с 16 по 18 марта — альтернативный через переезд в село Семисотка.
Также с 18 по 20 марта будет перекрыт ж/д переезд в село Фронтовое — альтернативный проезд через село Петрово и ж/д переезд в село Семисотка. Переезд в село Семисотка — с 20 по 24 марта — альтернативный через село Уварово.
«В случае наступления неблагоприятных погодных условий и изменения графика закрытия ж/д переездов жителей и гостей Ленинского района проинформируют дополнительно», — добавили в сообщении.
Накануне также сообщалось, что в крымском городе Саки до 1 мая перекроют улицу рядом с районной больницей. Специалисты будут прокладывать ливневку на участке от улицы Санаторная до Лобозова.