На Керченском полуострове перекроют ж/д переезды на две недели

Ж/д переезд в Ленино будет закрыт с 11 по 15 марта — альтернативный проезд по обустроенному переезду рядом с существующим. Переезд в село Ильичево — с 14 по 16 марта — альтернативный через переезд в Ленино. В село Уварово — с 16 по 18 марта — альтернативный через переезд в село Семисотка.