Прокуратура проверит законность застройки в «Стригинском бору»

Прокурорская проверка организована по итогам выездного обследования территории памятника природы регионального значения.

Источник: Аргументы и факты

Соблюдение природоохранного законодательства на территории памятника природы «Стригинский бор» стало объектом внимания надзорного ведомства. Об этом сообщили в Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуре по итогам инспекционного выезда руководителя ведомства Я. А. Серпухова.

В ходе обследования территории прокурор лично оценил состояние особо охраняемой природной территории (ООПТ). По результатам выезда ведомство инициировало комплекс проверочных мероприятий. Основная цель работы — установить законность размещения объектов капитального строительства, находящихся в границах памятника природы.

В случае выявления нарушений законодательства прокуратурой будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования для устранения негативного воздействия на экосистему бора. О результатах проверки и принятых решениях в отношении владельцев строений ведомство сообщит дополнительно.

Ранее в Княгининском округе завели дело на компанию за свалку на сельхозземлях.