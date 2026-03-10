Прокуратура проверит законность застройки в «Стригинском бору»

Соблюдение природоохранного законодательства на территории памятника природы «Стригинский бор» стало объектом внимания надзорного ведомства. Об этом сообщили в Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуре по итогам инспекционного выезда руководителя ведомства Я. А. Серпухова.