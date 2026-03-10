Прокуратура проверит законность застройки в «Стригинском бору»

Соблюдение природоохранного законодательства на территории памятника природы «Стригинский бор» стало объектом внимания надзорного ведомства. Об этом сообщили в Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуре по итогам инспекционного выезда руководителя ведомства Я. А. Серпухова.
В ходе обследования территории прокурор лично оценил состояние особо охраняемой природной территории (ООПТ). По результатам выезда ведомство инициировало комплекс проверочных мероприятий. Основная цель работы — установить законность размещения объектов капитального строительства, находящихся в границах памятника природы.
В случае выявления нарушений законодательства прокуратурой будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования для устранения негативного воздействия на экосистему бора. О результатах проверки и принятых решениях в отношении владельцев строений ведомство сообщит дополнительно.
