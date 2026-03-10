Рыбаков на Волге предупредили о тонком льде и раздали памятки

В зону чуткого контроля попали любители зимней рыбалки. Спасатели провели с ними разъяснительные беседы о том, как вести себя на водоёмах, чтобы не попасть в беду. Также специалисты сделали замеры толщины льда в местах массового скопления рыбаков, чтобы оценить реальную безопасность нахождения людей.