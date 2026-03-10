Ричмонд
Рыбаков на Волге предупредили о тонком льде и раздали памятки

Спасатели Камышинского поисково-спасательного подразделения провели рейд на Волге, напомнив рыбакам о правилах безопасности и замерив толщину льда.

На Волге продолжается работа по предотвращению происшествий на воде.

Сотрудники Камышинского поисково-спасательного подразделения ГКУ Служба спасения Волгограда провели очередной профилактический рейд в акватории реки. Особое внимание, в наступившей оттепели, уделили периоду, когда лёд уже начинает таять, создавая дополнительную угрозу для тех, кто выходит на замёрзшую поверхность.

В зону чуткого контроля попали любители зимней рыбалки. Спасатели провели с ними разъяснительные беседы о том, как вести себя на водоёмах, чтобы не попасть в беду. Также специалисты сделали замеры толщины льда в местах массового скопления рыбаков, чтобы оценить реальную безопасность нахождения людей.

Каждому участнику рейда вручили информационные памятки с основными правилами поведения на льду и номерами телефонов экстренных служб.

В ведомстве призывают жителей и гостей города не рисковать понапрасну, быть внимательными и осторожными, ведь пренебрежение простыми мерами безопасности может стоить жизни.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о проведённых учениях по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.