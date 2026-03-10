Ричмонд
В крымских архивах насчитывается свыше 2,4 миллионов документов

Важной задачей архивистов является обеспечение сохранности документов.

Источник: Комсомольская правда

В крымских архивах хранится более 2,4 миллиона документов. Основные задачи архивов — это сбор, хранение и использование материалов. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила заместитель председателя Госкомитета по делам архивов Республики Крым Ольга Мусияченко.

Архивы пополняются документами государственных учреждений, организаций, предприятий и граждан. Архивисты тщательно следят за сохранностью этих документов, создавая условия, которые защищают их от влаги, пыли и плесени. Также архивы активно используют свои фонды, организуя выставки и встречи, чтобы люди могли познакомиться с историческими материалами.

Государственный учет архивных документов также является важным направлением. По словам Мусияченко, в государственных архивах Крыма насчитывается примерно 1,6 миллиона единиц хранения и более 800 тысяч в муниципальных архивах.

