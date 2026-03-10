В Светлогорске нашли подрядчика для благоустройства парка вдоль реки

С концепцией «Отиум-парка» муниципалитет побеждал во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Согласно проекту, новое пространство появится по берегам реки Светлогорки от озера Тихого до променада. Парк собираются развивать как оздоровительную и экологическую территорию. Проект поделили на четыре очереди. Муниципалитет подавал заявку на конкурс на благоустройство участка от озера до улицы Береговой.