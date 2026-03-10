В Светлогорске нашли подрядчика для благоустройства парка вдоль реки

В Светлогорске нашли подрядчика для благоустройства «Отиум-парка». Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
На благоустройство общественного пространства вдоль реки Светлогорки выделяли 228 миллионов рублей. На торги поступило две заявки. Наименьшую стоимость предложила компания СЗ «Еврострой Инвест». С ней заключили контракт на 227 миллионов.
Подрядчику предстоит благоустроить территорию вдоль реки Светлогорки от озера Тихого до улицы Береговой. Там проложат пешеходный маршрут из террасной доски по металлическому каркасу. Общая протяжённость дорожек составит почти два километра. В «Отиум-парке» также появятся детские игровые площадки и зоны отдыха. Работы необходимо завершить до конца августа, срок исполнения контракта истекает в декабре.
В ноябре 2025 года проект «Отиум-парка» получил положительное заключение экспертизы. Документацию готовила компания «Сантремо-Проект».
С концепцией «Отиум-парка» муниципалитет побеждал во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Согласно проекту, новое пространство появится по берегам реки Светлогорки от озера Тихого до променада. Парк собираются развивать как оздоровительную и экологическую территорию. Проект поделили на четыре очереди. Муниципалитет подавал заявку на конкурс на благоустройство участка от озера до улицы Береговой.