Главные новости к вечеру 10 марта 2026 года

Путин: 15−17% территории ДНР находится под контролем Киева
Президент России Владимир Путин сообщил, что, согласно поступающим ему докладам, сейчас под контролем Киева находится около 15−17% территории Донецкой Народной Республики (ДНР), хотя полгода назад речь шла о 25% территории региона.
Хегсет анонсировал самые интенсивные удары по Ирану
В Кремле прокомментировали отключение интернета и связи
Все отключения и ограничения интернета и связи происходят строго в соответствии с действующим законодательством. Об этом 10 марта сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Депутаты Венгрии призвали отказать Украине в приеме в ЕС
Крупнейший банк Индии отказался проводить платежи за нефть из РФ
State Bank of India отказался проводить платежи за поставки российской нефти, несмотря на временное разрешение от Вашингтона, узнал Bloomberg. На фоне кризиса на Ближнем Востоке туда прибыли два танкера с топливом из России.