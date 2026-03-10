Ричмонд
Главные новости к вечеру 10 марта 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 10 марта 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Путин: 15−17% территории ДНР находится под контролем Киева

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин сообщил, что, согласно поступающим ему докладам, сейчас под контролем Киева находится около 15−17% территории Донецкой Народной Республики (ДНР), хотя полгода назад речь шла о 25% территории региона.

Хегсет анонсировал самые интенсивные удары по Ирану

Источник: Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что 10 марта в рамках операции США и Израиля по Ирану будут наноситься наиболее интенсивные удары.

В Кремле прокомментировали отключение интернета и связи

Источник: Reuters

Все отключения и ограничения интернета и связи происходят строго в соответствии с действующим законодательством. Об этом 10 марта сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Депутаты Венгрии призвали отказать Украине в приеме в ЕС

Источник: Reuters

Депутаты венгерского парламента одобрили резолюцию с призывом не предоставлять финансовую помощь Киеву и не способствовать ее ускоренному включению в состав Евросоюза. Об этом 10 марта сообщил представитель Государственного собрания страны Золтан Ковач.

Крупнейший банк Индии отказался проводить платежи за нефть из РФ

Источник: Reuters

State Bank of India отказался проводить платежи за поставки российской нефти, несмотря на временное разрешение от Вашингтона, узнал Bloomberg. На фоне кризиса на Ближнем Востоке туда прибыли два танкера с топливом из России.

