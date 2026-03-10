Суд обратил имущество судьи Фомина стоимостью 166 млн в доход государства

По версии надзорного ведомства, еще во время работы в прокуратуре Сапега оформил на экс-жену Наталью участок на полях колхоза «Красное знамя» в Краснодарском крае. Спустя 10 лет, став судьей и председателем райсуда, он приобрел в Нижнем Новгороде трехкомнатную квартиру площадью 110 квадратных метров за 7,5 млн рублей, зарегистрировав право собственности на тещу Ларису Щербинину. Еще через 10 лет активно продвигающийся по карьерной лестнице судья купил московскую квартиру площадью более 100 кв.м и машино-место. Обновки стоимостью 30 миллионов рублей он приписал своему тестю Анатолию Щербинину. Всего же за 17 лет Сапега на родителей супруги оформил не меньше 6 объектов недвижимости. Несмотря на то, что теща судьи не имеет водительского удостоверения, на нее записали и автомобиль BMW X5.