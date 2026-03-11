В Челябинске открыли «умную операционную»: хирурги управляют всеми приборами с одного экрана

В Челябинске на базе Клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета заработала «умная операционная». Новый комплекс объединяет цифровые технологии, безопасность и комфорт для пациентов и хирургов.
Все элементы операционной интегрированы в единую цифровую среду: одним интерфейсом можно управлять камерами, освещением, операционным столом и медицинским оборудованием. Ход операции фиксируется со всех видеоисточников и сохраняется на сервере для дальнейшего анализа.
Особенность «умной операционной» — возможность проводить видеотрансляцию операций в любую точку мира. Это открывает новые возможности для врачебных консилиумов и обучения студентов. Фрагменты операций можно изучать в записи, что повышает эффективность подготовки молодых специалистов.
Заведующий гинекологическим отделением Евгений Правдин отметил, что цифровизация хирургии позволяет хирургу регулировать освещение, поток газа и выводить данные обследований на экран без помощи ассистента. Главный врач клиники Максим Полинов подчеркнул, что проект реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», обеспечивая доступность высокотехнологичной медицинской помощи для всех жителей региона.