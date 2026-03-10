«В этом году в Уфе ремонтируем рекордное количество школ» — Ратмир Мавлиев

По словам сити-менеджера, всего в этом году в Уфе за счет федеральных средств ремонтируют рекордное количество образовательных учреждений — 16 школ. Мавлиев подчеркнул, что такая поддержка для города очень важна, и власти используют ее максимально эффективно, чтобы создать комфортные условия для учеников.