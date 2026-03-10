«В этом году в Уфе ремонтируем рекордное количество школ» — Ратмир Мавлиев

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев проинспектировал капитальный ремонт в лицее № 5, который ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». По его словам, работы завершены на 22%. Из городского бюджета выделено дополнительное финансирование на благоустройство прилегающей территории.
По словам сити-менеджера, всего в этом году в Уфе за счет федеральных средств ремонтируют рекордное количество образовательных учреждений — 16 школ. Мавлиев подчеркнул, что такая поддержка для города очень важна, и власти используют ее максимально эффективно, чтобы создать комфортные условия для учеников.
