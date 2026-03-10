Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«В этом году в Уфе ремонтируем рекордное количество школ» — Ратмир Мавлиев

Мавлиев: в Уфе в 2026 году ремонтируют рекордное количество школ.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев проинспектировал капитальный ремонт в лицее № 5, который ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». По его словам, работы завершены на 22%. Из городского бюджета выделено дополнительное финансирование на благоустройство прилегающей территории.

По словам сити-менеджера, всего в этом году в Уфе за счет федеральных средств ремонтируют рекордное количество образовательных учреждений — 16 школ. Мавлиев подчеркнул, что такая поддержка для города очень важна, и власти используют ее максимально эффективно, чтобы создать комфортные условия для учеников.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.