В Воронежской области зафиксирован резкий скачок заболеваемости COVID-19

За первую неделю марта число заразившихся коронавирусом выросло на 43%

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области отмечен существенный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Статистику обнародовал региональный Роспотребнадзор во вторник, 10 марта, в своем еженедельном отчете.

Согласно данным ведомства, за период со 2 по 8 марта в Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области поступило 176 экстренных извещений о новых случаях заражения COVID-19. Этот показатель оказался значительно выше, чем неделей ранее.

В сравнении с предыдущей семидневкой (с 23 февраля по 1 марта), когда коронавирус диагностировали у 123 жителей региона, рост числа заболевших составил чуть более 43%. Специалисты продолжают мониторинг эпидемиологической обстановки.