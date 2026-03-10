Ростов вошел в топ-10 городов России по объему строительства жилья

Ростов-на-Дону занял седьмое место среди городов России по объемам строящегося жилья в расчете на душу населения. Рейтинг на основе данных статистики на начало 2026 года опубликовало агентство РИА Новости.
Эксперты подсчитали, сколько квадратных метров приходится на одного человека в строящихся новостройках. В донской столице этот показатель составил 3,02 кв. метра.
Лидерами оказались Краснодар (4,39 кв. метра), Тюмень (3,93 кв. метра) и Майкоп (3,57 кв. метра). Замыкают список Саратов (0,11 кв. метра) и Нижний Тагил (0,15 кв. метра).
Аналитики опирались на сведения Единой информационной системы жилищного строительства Дом.РФ. По состоянию на январь 2026 года в целом по России строится почти 116 млн кв. метров жилья, это 2,36 млн квартир.
При этом основная стройка сконцентрирована в крупнейших городах. На пять самых больших мегаполисов приходится больше трети всего объема. А топ-15 городов суммарно занимают почти половину строящихся квартир в стране.
