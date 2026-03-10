В Калининграде и ещё двух городах области пройдут бесплатные приёмы детских онкологов

В конце марта в нескольких городах Калининградской области организуют бесплатные приёмы детских онкологов. Об этом «Клопс» рассказали в благотворительном центре «Верю в чудо».
Консультации пройдут 23 марта в Светлогорске, 24 марта в Калининграде и 26 марта в Зеленоградске. Вести их будут главный внештатный детский онколог Ленинградской области Светлана Сафонова и челюстно-лицевой хирург, детский онколог, главврач клиники «ОстМедКонсалт» Максим Батманов.
Чтобы попасть на приём, нужно заранее заполнить анкету. Организаторы советуют взять с собой медицинские документы — выписки, анализы, снимки и другие материалы, которые могут понадобиться врачу.
«Мы искренне радуемся каждому такому визиту специалистов. Ведь для многих родителей эти консультации становятся возможностью убедиться, что поводов для беспокойства нет, и спокойно вздохнуть наконец-то. А иногда такие осмотры помогают спасти жизнь ребёнка, ведь запас времени при ранней диагностике онкологического заболевания — это большие шансы выйти в устойчивую ремиссию», — заявила директор «Верю в чудо» София Лагутинская.
В среду, 11 марта, во всех лечебных учреждениях Калининградской области состоится единый день приёма граждан. С пациентами будут общаться руководители медицинских организаций.