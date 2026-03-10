В Калининграде и ещё двух городах области пройдут бесплатные приёмы детских онкологов

«Мы искренне радуемся каждому такому визиту специалистов. Ведь для многих родителей эти консультации становятся возможностью убедиться, что поводов для беспокойства нет, и спокойно вздохнуть наконец-то. А иногда такие осмотры помогают спасти жизнь ребёнка, ведь запас времени при ранней диагностике онкологического заболевания — это большие шансы выйти в устойчивую ремиссию», — заявила директор «Верю в чудо» София Лагутинская.