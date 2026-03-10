Калининградцы сообщают о толчее на остановке у школы № 58, исчезающих вечером автобусах и снежной каше в зоне посадки

Другие горожане жалуются на работу автобуса № 3. По словам Евгения, вечером уехать с остановки «Ул. Радистов» практически невозможно. Калининградец заканчивает работу около 21:00 на улице Менделеева и вынужден добираться домой на такси, поскольку автобусы этого маршрута в это время уже не ходят. При этом раньше, когда маршрут обслуживали «оранжевые» автобусы, уехать спокойно можно было до 22:00.