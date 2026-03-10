Калининградцы сообщают о толчее на остановке у школы № 58, исчезающих вечером автобусах и снежной каше в зоне посадки

Жители Калининграда жалуются на проблемы с общественным транспортом и состояние остановок. Сообщения горожан — в очередном выпуске популярной рубрики «Сам себе контролёр».
Читательница Александра рассказала о переполненной остановке у второго корпуса школы № 58 на бульваре Снегова. По её словам, после занятий школьникам сначала приходится долго ждать транспорт, а затем — пытаться уместиться в один автобус.
«Так выглядит остановка у второго корпуса 58-й школы. И это ещё не все пришли. Просим всей школой добавить нам пару автобусов на рейс: после школы замерзаем в ожидании, а потом просто не помещаемся в салон!» — написала калининградка.
Другие горожане жалуются на работу автобуса № 3. По словам Евгения, вечером уехать с остановки «Ул. Радистов» практически невозможно. Калининградец заканчивает работу около 21:00 на улице Менделеева и вынужден добираться домой на такси, поскольку автобусы этого маршрута в это время уже не ходят. При этом раньше, когда маршрут обслуживали «оранжевые» автобусы, уехать спокойно можно было до 22:00.
Ещё одна проблема — состояние самих остановок. Житель города Алексей отметил, что на некоторых из них до сих пор лежат груды снега, несмотря на плюсовую температуру.
В качестве примера он привёл остановку на улице Новгородской. Здесь людям приходится идти по скользкому покрытию, так как не каждый автобус заезжает в остановочный карман.
По мнению калининградца, содержание остановок должно быть закреплено за конкретным ответственным.
