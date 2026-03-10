Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде онкологи удалили огромную опухоль, сместившую печень

Хирурги Волгоградского областного онкологического диспансера в ходе операции столкнулись с редкой анатомической картиной: гигантская опухоль почки вытеснила другие органы с их привычных мест. Об этом сообщает облздрав.

Источник: Российская газета

Хирурги Волгоградского областного онкологического диспансера в ходе операции столкнулись с редкой анатомической картиной: гигантская опухоль почки вытеснила другие органы с их привычных мест. Об этом сообщает облздрав.

Печень пациентки была полностью смещена из правой части брюшной полости в левую.

Волгоградка жаловалась на тупые боли в поясничной области и тяжесть в животе. Компьютерная томография показала новообразование в правой почке, которая перестала функционировать.

Размеры опухоли составляли: 16,5 на 11,5 на 21,1 сантиметра. Несмотря на размер, она не прорастала в окружающие органы и ткани, а только отдавливала их. Было принято решение о хирургическом вмешательстве.

Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациентка выписана под наблюдение амбулаторных врачей на восьмые сутки после операции. Осложнений не зафиксировано.

Рак паренхимы почки занимает 14-е место по заболеваемости среди злокачественных опухолей в России.