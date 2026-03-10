Андрей Кропоткин провёл презентацию своей новой книги «Калининград. Россия»

Председатель регионального Заксобрания Андрей Кропоткин представил десятую по счёту книгу об истории янтарного края — «Калининград — Россия». Презентация состоялась в Историко-художественном музее в пятницу, 6 марта.
«В книге я рассказал о героических страницах истории Калининграда, о людях, которые достойно вписали свои имена в его летопись. Я поделился личными чувствами и выразил благодарность всем, кто участвовал в восстановлении города», — рассказал парламентарий. — Проект был сложным и по временному охвату (с 1945 года по настоящее время), и по объёму подготовки. Но главное в истории Калининграда — это люди, умеющие созидать и любить родной край. Им и посвящается этот труд".
На презентации в областном историко-художественном музее собрались историки, писатели, люди искусства, сенаторы, представители городской администрации и правительства, а также губернатор Алексей Беспрозванных. Глава региона отметил, что главное в издании то, что книга сохраняет память о становлении области для будущих поколений.
В ближайшее время экземпляры книги «Калининград. Россия» будут переданы во все библиотеки и школы Калининграда и области.