Андрей Кропоткин провёл презентацию своей новой книги «Калининград. Россия»

«В книге я рассказал о героических страницах истории Калининграда, о людях, которые достойно вписали свои имена в его летопись. Я поделился личными чувствами и выразил благодарность всем, кто участвовал в восстановлении города», — рассказал парламентарий. — Проект был сложным и по временному охвату (с 1945 года по настоящее время), и по объёму подготовки. Но главное в истории Калининграда — это люди, умеющие созидать и любить родной край. Им и посвящается этот труд".